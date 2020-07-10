На Украине заведено еще четыре дела против Порошенко

Офис генпрокурора зарегистрировал еще 4 новых уголовных дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по заявлению бывшего совладельца "Приватбанка", предпринимателя Игоря Коломойского.
Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань. Обвинения в адрес бывшего главы государства касаются препятствования хозяйственной деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны, злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем, заявил юрист. При этом защита считает эти дела бесперспективными.
Адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые, когда дела касательно Порошенко инициируются лично Коломойским, и назвал это новым этапом в истории преследования политика.
Напомним, на счету бывшего украинского лидера Петра Порошенко уже свыше 15 уголовных дел. Порошенко подозревают в госизмене, узурпации власти, легализации преступных доходов, хищениях в армии, а также неуплате налогов.