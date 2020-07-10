На Украине заведено еще четыре дела против Порошенко

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10 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Офис генпрокурора зарегистрировал еще 4 новых уголовных дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по заявлению бывшего совладельца "Приватбанка", предпринимателя Игоря Коломойского.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань. Обвинения в адрес бывшего главы государства касаются препятствования хозяйственной деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны, злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем, заявил юрист. При этом защита считает эти дела бесперспективными.

Адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые, когда дела касательно Порошенко инициируются лично Коломойским, и назвал это новым этапом в истории преследования политика.

Напомним, на счету бывшего украинского лидера Петра Порошенко уже свыше 15 уголовных дел. Порошенко подозревают в госизмене, узурпации власти, легализации преступных доходов, хищениях в армии, а также неуплате налогов.