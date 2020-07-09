Петр Порошенко превратил суд в предвыборное шоу

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9 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Разваливается очередное уголовное дело, возбужденное против Петра Порошенко. Пятый президент Украины устроил из судебного процесса политическое представление.

Государственное бюро расследований Украины подозревает экс-президента в давлении на главу Службы внешней разведки Украины при назначении зама руководителя ведомства. Прокуратура планировала просить суд об аресте Порошенко, но во время предыдущего заседания изменила ходатайство на личное обязательство, которое предполагает ограничения в передвижениях гражданина по стране, а визиты к следователю по требованию делает регулярными. Срок расследования уголовного дела неожиданно продлили до октября.

Как известно, на Украине в конце октября пройдут выборы в местные органы власти. У Печерского районного суда Киева в поддержку Петра Порошенко собрался многолюдный митинг под главным лозунгом «Нет политическим репрессиям!». Было перекрыто движение на одной из центральных улиц. Похоже, что митингующих свозили с разных уголков страны. Порядка десятка автобусов с номерами регионов Украины поджидали своих пассажиров неподалеку. Скорее всего, партия «Европейская солидарность» помогла с поездкой в столицу желающим поддержать своего лидера.

Супруга экс-президента именовала сочувствующих «порохобратья и порохосестры». Выступил и сам Петр Порошенко:

«Решительное «Нет!» власти неопытных, мстительных, мелких и ничтожных, которая устроила зеленую волну российской «пятой колонне» внутри Украины! Власти, которая борется не с Россией - агрессором на нашей земле, - а с волонтерами, добровольцами, с боевыми генералами! Власть парализована, не способна ничего хорошего сделать для страны, потому занята тем, чтобы засадить украинскую оппозицию за решетку. Напомню, в 2013-м один такой уже был. Мы очень хорошо помним, как он закончил. Билет на Ростов готов!»

Над толпой появился плакат «Зе = Зек!»

Суд взял перерыв, после которого огласил решение: ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины оставить без рассмотрения. Прокуроры фактически отказались от своего требования: было оперативно подписано постановление о завершении досудебного расследования.

На выходе из здания суда лидера оппозиции встречали скандированием и зажженными файерами.

«Первая, маленькая, но очень важная наша с вами победа над никчемным документом прокуратуры, который писали в Офисе президента! Мы не просто победили - они начали нас бояться!», - заключил Порошенко.