Трамп назвал дистанционное обучение «ужасным»

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10 июля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Rod Lamkey/Rod Lamkey/CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике дистанционное обучение. Американский лидер назвал его "ужасным" по сравнению с традиционной очной формой.

Трамп заявил, что виртуальное обучение и учебный процесс в школе или кампусе "вообще нельзя сравнивать". Президент США подчеркнул, что школы в стране должны быть открыты осенью, а иначе федеральное правительство не будет предоставлять им финансирование.

Напомним, в марте школы закрылись практически по всей территории Соединенных Штатов. Подавляющее большинство учебных заведений так и не было открыто до конца учебного года в связи с пандемией COVID-19.