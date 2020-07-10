Трамп назвал дистанционное обучение «ужасным»

10 июля 2020, 15:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике дистанционное обучение. Американский лидер назвал его "ужасным" по сравнению с традиционной очной формой.
Трамп заявил, что виртуальное обучение и учебный процесс в школе или кампусе "вообще нельзя сравнивать". Президент США подчеркнул, что школы в стране должны быть открыты осенью, а иначе федеральное правительство не будет предоставлять им финансирование.
Напомним, в марте школы закрылись практически по всей территории Соединенных Штатов. Подавляющее большинство учебных заведений так и не было открыто до конца учебного года в связи с пандемией COVID-19.
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