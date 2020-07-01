Иммунолог назвал три предполагаемых варианта после открытия школ в сентябре
1 июля 2020, 10:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Иммунолог Михаил Костинов заявил, что в этом году в случае открытия школ в начале сентября возможны три сценария развития событий из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Врач подчеркнул, что людей, входящих в группу риска из-за возраста или хронических заболеваний, оградят от работы в классах с учащимися. «Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», - предположил иммунолог. Также он допустил, что таким сотрудникам могут назначить курс профилактики инфекции. Что касается третьего пути, то если кто-то из учителей или учащихся заражается COVID-19, школу могут закрыть на карантин.
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