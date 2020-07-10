Мексиканцы не могут вывезти из США умерших от covid родственников

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10 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Более полутора тысяч мексиканцев столкнулись с трудностями вывоза умерших в США родственников. Они скончались от коронавируса.

Полторы тысячи умерших — приблизительное число. И это только официальные данные. Они не учитывают нелегалов, которые перебрались в США из Мексики.

Пандемия стала проблемой для мексиканцев. Они умирают, как и другие американцы. После смерти родственники сталкиваются с большими проблемами.

«Семьи сталкиваются с языковыми и бюрократическими барьерами, а также финансовыми трудностями, поскольку они стремятся вернуть останки своих близких», — сообщила газета the Guardian.

Для мексиканцев похороны являются важнейшим ритуалом. Поэтому люди влезают в долги, прекращают платить арендную плату, занимают деньги у друзей, чтобы вывезти родственников. С учетом того, что мигранты часто являются главными кормильцами семьи, подобные расходы для семей оказываются неподъемными.

Соединенные Штаты являются лидером коронавирусной статистики. Теперь там заражаются по 60 тысяч человек в сутки.