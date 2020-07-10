Гаспарян объяснил, почему на Украине не перестают говорить о «возвращении Крыма»
10 июля 2020, 14:37[ «Аргументы Недели» ]
Журналист и политолог Армен Гаспарян объяснил, почему Киев постоянно говорит о возвращении Крымского полуострова в состав Украины. По словам Гаспаряна, упоминание Крыма стало для украинских политиков своеобразным правилом хорошего тона.
«Упоминание Крыма является на Украине устоявшимся порядком. Такие слова должны обязательно идти в связке с другими заявлениями», - считает Гаспарян. Он отметил, что при этом власти Украины понимают, что возвращения Крымского полуострова им ожидать не стоит, однако традиционно повторяют эту риторику, передает ФБА "Экономика сегодня".
Ранее бывший депутат Рады объяснила нереальность «возвращения» Крыма в состав Украины.
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