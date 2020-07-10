В Румынии число случаев заражения коронавирусом выросло до 31,4 тысячи

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10 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Румынии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 592.

Сейчас там подтвержден 31381 пациент с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии уже скончались 1847 человек, более 22,8 тысячи жителей выписаны.

В регионе с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. В стране продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых публичных местах.

Ранее сообщалось: в Приамурье скончался врач, заразившийся COVID-19.