В Приамурье скончался врач, заразившийся COVID-19

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10 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Первый случай смерти врача, у которого был диагностирован коронавирус, зафиксирован в Благовещенске. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Известно: скончавшийся работал кардиологом на Благовещенской станции «скорой помощи» . Сейчас разбираются, что послужило причиной гибели мужчины, но в анамнезе есть COVID.

Глава Приамурья добавил, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, семья врача получит помощь и из региональных денежных средств.

Сейчас в области зарегистрировано 20 смертей от коронавирусной инфекции, всего выявлено 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее сообщалось: минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса.