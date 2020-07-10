В Приамурье скончался врач, заразившийся COVID-19

Первый случай смерти врача, у которого был диагностирован коронавирус, зафиксирован в Благовещенске. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Известно: скончавшийся работал кардиологом на Благовещенской станции «скорой помощи» . Сейчас разбираются, что послужило причиной гибели мужчины, но в анамнезе есть COVID.
Глава Приамурья добавил, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, семья врача получит помощь и из региональных денежных средств.
Сейчас в области зарегистрировано 20 смертей от коронавирусной инфекции, всего выявлено 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели и выписаны из больниц.
Ранее сообщалось: минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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