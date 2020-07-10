Болгария в третий раз за неделю установила рекорд по заболевшим коронавирусом

В Болгарии уже в третий раз на этой неделе установлен антирекорд по зараженным COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Известно: за последние 24 часа заболели 330 человек. С начала пандемии в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6672 пациента. Всего уже зарегистрировано 262 летальных случая, за минувшие сутки скончались три жителя. Выздоровели, по данным минздрава, 3229 пациентов.
Предыдущий антирекорд в Болгарии был зафиксирован 9 июля – тогда заболели 240 человек, и 8 июля, когда заразились 183 пациента.
Ранее сообщалось: Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.