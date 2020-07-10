Болгария в третий раз за неделю установила рекорд по заболевшим коронавирусом

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10 июля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Болгарии уже в третий раз на этой неделе установлен антирекорд по зараженным COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно: за последние 24 часа заболели 330 человек. С начала пандемии в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6672 пациента. Всего уже зарегистрировано 262 летальных случая, за минувшие сутки скончались три жителя. Выздоровели, по данным минздрава, 3229 пациентов.

Предыдущий антирекорд в Болгарии был зафиксирован 9 июля – тогда заболели 240 человек, и 8 июля, когда заразились 183 пациента.

Ранее сообщалось: Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств.