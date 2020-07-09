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В Аргентине лечат коронавирус необычным способом

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Аргентине лечат коронавирус необычным способом
врачи, фото: pixabay.com

Аргентинские врачи для лечения коронавируса используют кислородный шлем, похожие носят космонавты или водолазы, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

Шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы, которые начали упражняться в его использовании еще в марте. Потом его показали министру здравоохранения столицы Фернану Киросу. Такая технология показала хорошие результаты в использовании, теперь шлем стали активно применять в лечении. Пациенты, использующие его, находятся в больнице не более пяти дней.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Аргентине выявлено 87 030 случаев коронавирусной инфекции, от нее умерли 1707 пациентов.

В Минздраве прокомментировали сообщения о вызываемом коронавирусом бесплодии.

НС

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