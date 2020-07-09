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В Минздраве прокомментировали сообщения о вызываемом коронавирусом бесплодии

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве прокомментировали сообщения о вызываемом коронавирусом бесплодии
медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Данных о том, что коронавирусная инфекция может приводить к бесплодию, на сегодняшний день нет, специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно за этим следят.

Об этом заявил глава Министерства здравохранения Михаил Мурашко. "Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования. Часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки", – заявил министр в эфире "России 24".

Мурашко рассказал, как в дальнейшем будут использовать коронавирусные больницы. 

НС

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