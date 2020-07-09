Мурашко рассказал, как в дальнейшем будут использовать коронавирусные больницы

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9 июля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Построенные во время пандемии COVID-19 госпитали будут использоваться и после нее, когда в России будет происходить подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как отметил министр, "внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции". Больных гриппом и ОРВИ будут выводить из больниц общего профиля, для этого больницы для COVID-19 будут очень нужны, сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Михаил Муражко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания