Мурашко рассказал, как в дальнейшем будут использовать коронавирусные больницы
9 июля 2020, 21:18[ «Аргументы Недели» ]
Построенные во время пандемии COVID-19 госпитали будут использоваться и после нее, когда в России будет происходить подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как отметил министр, "внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции". Больных гриппом и ОРВИ будут выводить из больниц общего профиля, для этого больницы для COVID-19 будут очень нужны, сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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