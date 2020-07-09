Украина попросила ДНР экстренно обменять одного пленного

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9 июля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

военный Украины, фото : Facebook Минобороны Украины

Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

У пленного возникли проблемы со здоровьем. У Матюшенко сильные боли, он резко теряет вес, нужно успеть его спасти. Казанский написал на странице в Facebook, что эту информацию донесли до ОБСЕ и ДНР. Киев в настоящее время настаивает на проведении обследования пленного.

Ранее в ДНР раскрыли число военных армии Украины, уничтоженных в июне ополченцами.