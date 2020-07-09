Украина попросила ДНР экстренно обменять одного пленного
9 июля 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
У пленного возникли проблемы со здоровьем. У Матюшенко сильные боли, он резко теряет вес, нужно успеть его спасти. Казанский написал на странице в Facebook, что эту информацию донесли до ОБСЕ и ДНР. Киев в настоящее время настаивает на проведении обследования пленного.
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