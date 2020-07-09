Из-за коронавируса в США больше миллиона человек за неделю подали заявки по безработице

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9 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

За одну неделю заявки на безработицу подали 1,3 миллиона американцев. Соединенные Штаты терпят экономических крах из-за коронавируса. Люди остаются без работы.

Предприятия закрываются, людей отправляют в неоплачиваемые отпуска либо вовсе увольняют. На прошлой неделе там подали заявки на безработицу 1,3 миллиона челвовек. Это связывают с пандемией.

«Поскольку новые случаи Covid-19 продолжают расти в Штатах по всей территории США, еще 1,3 миллиона американцев подали заявки на безработицу на прошлой неделе, подчеркивая мрачную реальность того, что любой тип экономического восстановления может быть далек», — сообщила газета Guardian.

Сейчас власти штатов пытаются экспериментировать с различными планами возобновления работы. Некоторым предприятиям позволяют открываться. Это происходит под строгим контролем.

Такие меры немного облегчают ситуацию. В июне работу возобновили 4,8 миллионов американцев. Это снизило безработицу с 13,3 до 11,1 процента.

В Соединенных Штатах ситуация с коронавирусом самая тяжелая. Накануне количество заразившихся за один день там превысило 60 тысяч человек.