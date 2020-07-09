Китай предупреждает своих граждан о новом неизвестном вирусе в Казахстане

В Казахстане недавно началось распространение «неизвестной инфекции», уровень смертности от которой выше, чем от COVID-19. Об этом сообщает посольство Китая в Нур-Султане.
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского Министерства здравоохранения.
«Ведется работа по сопоставлению возбудителя этой болезни с новым коронавирусом. Уровень смертности гораздо выше, чем при заражении новым коронавирусом. <...> Посольство предупреждает граждан КНР о необходимости сохранять повышенную бдительность, чтобы минимизировать риски заражения», – заявили в посольстве.
Дипмиссия со ссылкой на сведения казахстанской стороны заявилаа, что в Атырауской, Актюбинской областях и в городе Шымкенте с июня наблюдается серьезный рост заболевших пневмонией. При этом пневмония не вызвана новым коронавирусом, число инфицированных приблизилось к 500.
Среди жертв этого неизвестного заболевания есть китайские граждане. Характеристики данного вируса пока неизвестны.
Посольство попросило граждан КНР в Казахстане не доверять слухам об эпидемиологической ситуации и доверять только официальным источникам.
"Следует как можно реже выходить из дома, избегать больших скоплений людей, обеспечивать индивидуальную защиту. В случае возникновения подозрительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в медицинские учреждения", – отметили в дипмиссии.
Российские врачи отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом.