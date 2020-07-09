Китай предупреждает своих граждан о новом неизвестном вирусе в Казахстане

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9 июля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

, вирус, фото: pixabay.com

В Казахстане недавно началось распространение «неизвестной инфекции», уровень смертности от которой выше, чем от COVID-19. Об этом сообщает посольство Китая в Нур-Султане.

Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского Министерства здравоохранения.

«Ведется работа по сопоставлению возбудителя этой болезни с новым коронавирусом. Уровень смертности гораздо выше, чем при заражении новым коронавирусом. <...> Посольство предупреждает граждан КНР о необходимости сохранять повышенную бдительность, чтобы минимизировать риски заражения», – заявили в посольстве.

Дипмиссия со ссылкой на сведения казахстанской стороны заявилаа, что в Атырауской, Актюбинской областях и в городе Шымкенте с июня наблюдается серьезный рост заболевших пневмонией. При этом пневмония не вызвана новым коронавирусом, число инфицированных приблизилось к 500.

Среди жертв этого неизвестного заболевания есть китайские граждане. Характеристики данного вируса пока неизвестны.

Посольство попросило граждан КНР в Казахстане не доверять слухам об эпидемиологической ситуации и доверять только официальным источникам.

"Следует как можно реже выходить из дома, избегать больших скоплений людей, обеспечивать индивидуальную защиту. В случае возникновения подозрительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в медицинские учреждения", – отметили в дипмиссии.

Российские врачи отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом.