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ВОЗ не может остановить пандемию

, 17:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ВОЗ не может остановить пандемию
Тедрос Гебрейсус на фото Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения не в состоянии остановить распространение коронавирус. Пандемия усиливается. С таким заявлением выступил глава организации Тедрос Гейбрейесус.

Пик еще впереди. Пандемия увеличила темпы распространения. Это ключевой смысл заявления главы ВОЗ.

«В большинстве стран мира вирус не находится под контролем», — заявил Тедрос Гебрейсус: «В настоящее время ВОЗ было сообщено о более 11,8 миллионах случаях заболевания COVID-19. Пандемия еще набирает обороты. Общее число случаев заболевания за последние шесть недель удвоилось».

Генеральный директор ВОЗ отметил, что с коронавирусом не могут справиться системы здравоохранения в некоторых богатых странах (наверное, в этом был намек на Соединенные Штаты). При этом многие бедные страны сумели взять пандемию под контроль.

«Пандемия воспользовалась неравенством в наших системах здравоохранения и расколом в наших обществах», — объяснил ситуацию Тедрос Гейбресус: «Она обнажила существующее неравенство, расширив и углубив трещины между нами».

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