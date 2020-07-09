Имеет ли право на существование государство курдов

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9 июля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

Жупел надвигающейся угрозы создания курдского государства создается и распространяется искусственно в основном окружением Эрдогана, чтобы оправдать преступления турецких военных и спецслужб в Турции, Сирии и Ираке.

Время от времени западные политики и эксперты в коридорах Госдепа и ЦРУ также буддируют эту тему. К сожалению, и среди российских политиков и псевдоэкспертов находятся любители обрисовать «в мрачных тонах и красках» все ужасы гипотетического создания Государства курдов. Якобы «коварные курды-сепаратисты» развалят такие хорошие государства, как Ирак, Сирию, Турцию и Иран, и создадут тем самым угрозу стабильности и безопасности всему Ближнему Востоку. Этим деятелям невдомек, что именно курды ценой тысяч жизней своих лучших сынов и дочерей защитили регион и весь мир от «чумы ХХI века – бандформирований ИГ», в то время как центральные власти в Дамаске и Багдаде прятались в подвалах президентских дворцов и истерически взывали мировое сообщество о помощи. В условиях продолжающихся суннитско-шиитских войн в Сирии и Ираке курды являются как бы связующим звеном между ними и удерживают эти, искусственно созданные государства, от окончательного развала.

Читать статью полностью: Курдский вопрос и ближневосточная политика России