Курдский вопрос и ближневосточная политика России 

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Курдский вопрос или курдская проблема существуют, как и великий курдский народ, тысячелетиями. Это настолько широкие понятия, что их невозможно однозначно сформулировать или раскрыть даже в десятках научных диссертаций. Попытаюсь лишь тезисно и фрагментарно изложить заявленную тему, кратко напомнив основные этапы современного курдского национального движения.

Рубежным этапом для курдского народа стал Севрский договор 1920 года по разделу территории бывшей Османской империи, который вначале предусматривал наряду с созданием Турции, Сирии и Ирака проект курдского государства. Однако, последовавшие решения Лозаннской конференции 1923 года, по сути, дезавуировали этот важнейший для курдов пункт договора.

Если до этого курды, наряду с другими народами региона на равных правах входили в Османскую империю, то с этого времени их разделили границами трех новых государств и приступили к дискриминации по национальному признаку. Вначале к процессу изоляции курдских общин приложили руку власти Франции и Великобритании, которые предпочли опираться в своей колониальной политике в Сирии и Ираке на арабскую верхушку и не брезговали применять избитый прием колонизаторов - «разделяй и властвуй». Все стихийные восстания и попытки курдов самоопределиться в виде королевств, княжеств, эмиратов, автономий жестоко подавлялись колониальными державами и центральными властями. Еще в более сложном положении оказались турецкие курды, которых кемалисты стали называть «горными турками». Вынужденный уход Франции и Великобритании из Сирии и Ирака в период Второй мировой войны не принес сколько-нибудь позитивных изменений в положение курдских анклавов. Последовавшие серии военных переворотов в Дамаске и Багдаде завершились приходом к власти арабских националистов – партии Баас. С этого времени курдские общины Сирии и Ирака, как ранее турецкие и иранские курды, подвергались насильственной ассимиляции, массовым депортациям, этническим чисткам, другим репрессиям вплоть до применения против них С.Хусейном химического оружия. Вводились запреты на курдский язык, национальную одежду, создание политических и общественных организаций и т.п. Районы компактного проживания курдов развивались по остаточному признаку и в социально-экономическом отношении. Но курдское национально-освободительное движение не прекращалось, десятки тысяч курдов отдали свои жизни за равенство и свободу. В 1946 году была предпринята попытка создания Курдской автономной республики в Иране (Мехабадская республика), но с выводом советских войск из страны шахский режим жестоко расправился с курдскими вождями и повстанцами.

Следующими важными этапами в политической жизни курдов стали падения баасистских режимов в Ираке (2003 г.) и Сирии (2011 г.) и активное участие курдов в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещено в

РФ). Как следствие, иракские курды смогли существенно расширить права Курдского автономного района и добиться статуса субъекта федерации в новом демократическом Ираке. Безусловно, отношения Эрбиля и Багдада и сейчас остаются напряженными, однако стороны пытаются все же решать доставшиеся от прежних режимов проблемы за столом переговоров (спорные территории, распоряжение углеводородами, доля госбюджета на развитие региона, содержание курдских ополченцев «пешмерга» и т.п.). Иракские курды не только получили право на самостоятельное административное управление Курдским регионом, но осуществляют внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность, достойно представлены в центральных органах законодательной и исполнительной власти. Курдский язык стал как бы вторым государственным языком.

Позорное бегство правительственных войск Сирии от наступающих боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2012 г. оставило практически безоружных сирийских курдов один на один с бандформированиями джихадистов. В сжатые сроки курды смогли создать органы самоуправления, отряды самообороны и при поддержке и помощи своих собратьев из Ирака и Турции, а также ВВС США героически отстояли стратегически важный г.Кобани, а в последующем разгромили всю группировку ИГ и освободили столицу Исламского халифата г.Ракку и Восточный берег реки Евфрат.

В гражданской войне в Сирии курды участия не принимали, заявляя, что их устроит любое правительство в Дамаске, которое гарантирует их национальные права и свободы. Организационно курды вместе со всеми жителями освобожденного региона создали автономный район «Рожава», а курдские ополченцы совместно с отрядами арабских племен Заевфратья вошли в так называемый «Демократический альянс». Логистическую и огневую поддержку в боях с остатками игиловцев и проасадовских сил им оказывают несколько сот спецназовцев и силы армейской авиации США. Пока сирийских курдов Дамаск игнорирует, на переговоры по будущей конституции курдские делегации не приглашаются. Еще более агрессивно по отношению к ним ведет себя Эрдоган, который под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом провел уже три военно-карательные операции на севере Сирии, в результате которых сотни ополченцев и мирных жителей были убиты и ранены, тысячи семей вынуждены спасаться бегством в Ираке. Анкара приступила к этническим чисткам на оккупированных территориях, на место изгнанных курдов заселяются арабы из Идлиба и других районов, планируется переместить в курдские районы свыше миллиона беженцев из турецких лагерей.

Не менее сложным остается положение 20-ти миллионной курдской общины Турции. Показные шаги правительства по легализации курдов в Турции (появление СМИ на курдском языке, прокурдская партия в парламенте и т.п.) одновременно сопровождаются репрессиями по отношению курдам. Эрдоган активно использует в качестве провокаций турецкую Рабочую партию (РПК), в которой сегодня мало чего курдского и практически ничего рабочего. Спецслужбы Турции через свою агентуру в РПК организуют

теракты, проникают в Сирию и Ирак, после чего наносят удары ВВС и артиллерии по сопредельным территориям этих государств, стирают с земли курдские деревни.

В Иране также не решен курдский вопрос. Все курдские партии и общественные организации запрещены или загнаны в подполье, периодически сообщается о казнях курдских активистов и так называемых носильщиков, которые вынуждены зарабатывать контрабандой товаров в приграничных с Ираком и Турцией районах. Тегеран не выполняет своих обещаний по развитию инфраструктуры и экономики курдских районов.

Можно констатировать, что сегодня нет общенационального курдского лидера или общекурдской политической партии. РПК и, отбывающий пожизненное тюремное заключение ее лидер Абдулла Оджалан, давно уже утратили авторитет в курдском сообществе. Масуд Барзани и Демократическая партия Курдистана (ДПК) играют большую роль и значение в Ираке, оказывают содействие сирийским курдам и беженцам из Турции, но они не претендуют на лидерство в курдском мире. Тем более, что в самом Иракском Курдистане у ДПК пока еще не преодолены разногласия с оппозицией в лице Патриотического союза Курдистана (ПСК) и Движения «Горран».

Справедливости ради следует отметить, что при сохранении на уровне вековой мечты и идеи стремления курдов иметь свое собственное государство, пока в практической плоскости этот вопрос у лидеров курдов не стоит. Приоритет сегодня отдается выравниванию прав и свобод курдов с титульными нациями (турки, арабы, персы) в тех странах, где курды оказались в основном из-за преступного сговора колонизаторов (Сайкс-Пико).

Жупел надвигающейся угрозы создания курдского государства создается и распространяется искусственно в основном окружением Эрдогана, чтобы оправдать преступления турецких военных и спецслужб в Турции, Сирии и Ираке. Время от времени западные политики и эксперты в коридорах Госдепа и ЦРУ также буддируют эту тему. К сожалению, и среди российских политиков и псевдоэкспертов находятся любители обрисовать «в мрачных тонах и красках» все ужасы гипотетического создания Государства курдов. Якобы «коварные курды-сепаратисты» развалят такие хорошие государства, как Ирак, Сирию, Турцию и Иран, и создадут тем самым угрозу стабильности и безопасности всему Ближнему Востоку. Этим деятелям невдомек, что именно курды ценой тысяч жизней своих лучших сынов и дочерей защитили регион и весь мир от «чумы ХХI века – бандформирований ИГ», в то время как центральные власти в Дамаске и Багдаде прятались в подвалах президентских дворцов и истерически взывали мировое сообщество о помощи. В условиях продолжающихся суннитско-шиитских войн в Сирии и Ираке курды являются как бы связующим звеном между ними и удерживают эти, искусственно созданные государства, от окончательного развала. Почему-то появление на карте других новых государств, в том числе в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, тех же Чехии, Словакии, Абхазии и Южной Осетии, не вызывает у подобных политологов отрицательной реакции.

Политика официальной России по отношению к курдам проста и понятна. Учитывая, что в Российской империи курды официально были признаны коренным народом, свыше 100 тысяч курдов-выходцев из Закавказья стали полноправными российскими гражданами, которые сегодня создают свои общественные организации, активно взаимодействуют с курдскими общинами стран СНГ и ЕС. Известный общественный деятель и политик Зелимхан Муцоев вот уже который созыв подряд избирается депутатом Государственной Думы. В России не забывают о вкладе курдов в период русско-турецких войн и Победу советского народа в ВОВ (три курда стали Героями Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями).

Что касается курдских общин или анклавов на Ближнем Востоке, то руководство РФ подходит к ним дифференцировано. Наиболее тесные отношения по традиции сложились с иракскими курдами. В свое время легендарный курдский полководец и вождь племени барзан мулла Мустафа Барзани со своими воинами нашел политическое убежище в СССР (1946-58 гг.). В Москве, на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска. Уже в наше время его сын и продолжатель его дела видный государственный деятель Масуд Барзани неоднократно посещал Москву и Санкт-Петербург, был принят Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Эрбиле аккредитован Генеральный консул России, имеются тесные торгово-экономические отношения, в провинции Сулеймания работает крупная российская компания «Газпромнефть», к ней присоединилась и «Роснефть», курдские студенты обучаются в ВУЗах РФ. Отношения России с Эрбилем и Багдадом развиваются как бы параллельно, при уважительном отношении Москвы к центральным властям. Представители РФ стараются согласовывать все свои действия в ИК с Багдадом.

Сложнее обстоит дело со связями РФ с сирийскими курдами. Учитывая их значительный вклад в борьбу с террористами ИГ, Россия дала согласие на открытие в Москве представительства «Рожавы» и на регулярной основе принимает в МИД РФ сирийские курдские делегации, пытаясь сыграть роль посредников в урегулировании их отношений с Дамаском. Пока встречного движения со стороны Асада и его окружения нет, партнеры РФ по Астанинскому соглашению Анкара и Тегеран также игнорируют сирийских курдов. Не позволяет в полной мере наладить взаимодействие Москвы с сирийскими курдами и их тесное сотрудничество с США и Западом.

Что касается курдских общин Турции и Ирана, то по отношению к ним Россия отдает приоритет сохранению сложившихся хороших партнерских отношений с государственными и правительственными кругами этих стран. Возможные нарушения прав человека и гуманитарные проблемы в курдских районах этих стран руководство РФ готово обсуждать в формате ООН или других международных организаций. В Москве полагают, что прямые контакты и связи официальных лиц России с курдскими оппозиционными или нелегальными организациями Турции или Ирана, минуя их центральные власти, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государств. В то же время на уровне российских общественных, неправительственных и научных организаций контакты с представителями курдских общин Турции и Ирана поддерживаются (конференции, круглые столы, семинары, кинофестивали и т.п. мероприятия).