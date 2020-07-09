Курдское ополчение в сирийской войне

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9 июля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

В гражданской войне в Сирии курды участия не принимали, заявляя, что их устроит любое правительство в Дамаске, которое гарантирует их национальные права и свободы. Организационно курды вместе со всеми жителями освобожденного региона создали автономный район «Рожава», а курдские ополченцы совместно с отрядами арабских племен Заевфратья вошли в так называемый «Демократический альянс».

Логистическую и огневую поддержку в боях с остатками игиловцев ( ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) и проасадовских сил им оказывают несколько сот спецназовцев и силы армейской авиации США. Пока сирийских курдов Дамаск игнорирует, на переговоры по будущей конституции курдские делегации не приглашаются. Еще более агрессивно по отношению к ним ведет себя Эрдоган, который под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом провел уже три военно-карательные операции на севере Сирии, в результате которых сотни ополченцев и мирных жителей были убиты и ранены, тысячи семей вынуждены спасаться бегством в Ираке. Анкара приступила к этническим чисткам на оккупированных территориях, на место изгнанных курдов заселяются арабы из Идлиба и других районов, планируется переместить в курдские районы свыше миллиона беженцев из турецких лагерей.

Читать статью полностью: Курдский вопрос и ближневосточная политика России