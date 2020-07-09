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Мэр Сеула найден мертвым

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мэр Сеула найден мертвым
Сеул, фото: pixabay.com

Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун обнаружен мертвым. Мэр ушел из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Тело нашли представители правоохранительных органов Южной Кореи.

В поисках участвовали служебные собаки и беспилотники. Об исчезновении ранее сообщила дочь мэра Сеула. До этого администрация Сеула отменила одно из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств».

Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году. Он принимал меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.

НС

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