Мэр Сеула найден мертвым

9 июля 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун обнаружен мертвым. Мэр ушел из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Тело нашли представители правоохранительных органов Южной Кореи.
В поисках участвовали служебные собаки и беспилотники. Об исчезновении ранее сообщила дочь мэра Сеула. До этого администрация Сеула отменила одно из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств».
Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году. Он принимал меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.
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