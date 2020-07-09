Притеснения курдов властями Ирака, Сирии и Ирана

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9 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Вынужденный уход Франции и Великобритании из Сирии и Ирака в период Второй мировой войны не принес сколько-нибудь позитивных изменений в положение курдских анклавов. Последовавшие серии военных переворотов в Дамаске и Багдаде завершились приходом к власти арабских националистов – партии Баас.

С этого времени курдские общины Сирии и Ирака, как ранее турецкие и иранские курды, подвергались насильственной ассимиляции, массовым депортациям, этническим чисткам, другим репрессиям вплоть до применения против них Садамом Хусейном химического оружия. Вводились запреты на курдский язык, национальную одежду, создание политических и общественных организаций и т.п. Районы компактного проживания курдов развивались по остаточному признаку и в социально-экономическом отношении. Но курдское национально-освободительное движение не прекращалось, десятки тысяч курдов отдали свои жизни за равенство и свободу. В 1946 году была предпринята попытка создания Курдской автономной республики в Иране (Мехабадская республика), но с выводом советских войск из страны шахский режим жестоко расправился с курдскими вождями и повстанцами.

Читать статью полностью: Курдский вопрос и ближневосточная политика России