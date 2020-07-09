В Туркмении в очередях в банкоматы собирается по 500 человек
9 июля 2020, 14:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Дефицит наличных заставляет жителей Туркмении долгие часы стоять в очередях к банкоматам.
Они занимают очередь с ночи, формируют списки очередников, и вокруг человека со списком обычно собирается толпа людей. Но даже отстояв несколько часов в очереди, люди могут не получить свои деньги, поскольку наличные заканчиваются через 20−30 минут после пополнения банкоматов.
На фоне дефицита наличных в Туркмении появись молодые доставщики денег, которые готовы отстоять очередь и принести на дом заказчику его пенсию или пособие по инвалидности. Стоимость такой услуги колеблется в пределах 2 долларов.
Сообщается, что такие же услуги населению оказывают полицейские, так как в управлениях полиции стоят свои банкоматы, и их пополняют регулярно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.