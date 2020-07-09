В Туркмении в очередях в банкоматы собирается по 500 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Банкомат. Фото: pixabay.com

Дефицит наличных заставляет жителей Туркмении долгие часы стоять в очередях к банкоматам.

Они занимают очередь с ночи, формируют списки очередников, и вокруг человека со списком обычно собирается толпа людей. Но даже отстояв несколько часов в очереди, люди могут не получить свои деньги, поскольку наличные заканчиваются через 20−30 минут после пополнения банкоматов.

На фоне дефицита наличных в Туркмении появись молодые доставщики денег, которые готовы отстоять очередь и принести на дом заказчику его пенсию или пособие по инвалидности. Стоимость такой услуги колеблется в пределах 2 долларов.

Сообщается, что такие же услуги населению оказывают полицейские, так как в управлениях полиции стоят свои банкоматы, и их пополняют регулярно.