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В Туркмении в очередях в банкоматы собирается по 500 человек

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Туркмении в очередях в банкоматы собирается по 500 человек
Банкомат. Фото: pixabay.com

Дефицит наличных заставляет жителей Туркмении долгие часы стоять в очередях к банкоматам.

Они занимают очередь с ночи, формируют списки очередников, и вокруг человека со списком обычно собирается толпа людей. Но даже отстояв несколько часов в очереди, люди могут не получить свои деньги, поскольку наличные заканчиваются через 20−30 минут после пополнения банкоматов.

На фоне дефицита наличных в Туркмении появись молодые доставщики денег, которые готовы отстоять очередь и принести на дом заказчику его пенсию или пособие по инвалидности. Стоимость такой услуги колеблется в пределах 2 долларов.

Сообщается, что такие же услуги населению оказывают полицейские, так как в управлениях полиции стоят свои банкоматы, и их пополняют регулярно.

ДВа

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