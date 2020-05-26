Как в Туркменистане отменили коронавирус

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26 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Туркменистан — единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. При этом, уже давно ходят слухи, что в стране всё не так радужно, как хотят представить власти. Больных на самом деле много и их даже держат в бараках без удобств, а смертность от пневмонии растёт с невероятной скоростью.

На данный момент правительство Туркменистана официально не признало ни одного случая заболевания COVID-19 в стране. Представители других государств, в том числе посольство США в Туркменистане, считают, что власти не подтвердят факт инфекции даже в случае выявления заражения. Однако нельзя сказать, что власти Туркмении совсем ничего не делают. Городские автобусы, остановки общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Специальный режим ввели в тюрьмах, заключенным запретили получать передачи. На удаленный режим работы перешли иностранные посольства в Ашхабаде. Но достаточно ли этого, учитывая тот факт, что в стране не прекращается проведение массовых мероприятий? 9 апреля состоялся велопробег в честь дня здоровья. 19 апреля возобновился чемпионат по футболу, матчи проходят со зрителями. 26 апреля в республике отметили День туркменского скакуна. День Победы 9 Мая в стране отметили военным парадом и праздничным салютом.

В начале мая глава МИД страны Рашид Мередов заявил, что скрывать им нечего и они даже ожидают приезд специалистов ВОЗ: «Туркменистан готов организовать приезд этой миссии в страну. Абсолютно никаких проблем здесь нет», – сказал он, подчеркнув, что в настоящее время с партнёрами ВОЗ ведутся консультации по логистике и техническим вопросам приезда миссии. И вроде всё было гладко. Миссия ВОЗ действительно отправилась в регион, но возникли трудности. «Необходимое условие для работы миссии — приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение получила, а с Туркменистаном, как обычно, договориться невозможно», — рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из агентств ООН в Ашхабаде. Отказ власти обосновали тем, что сейчас не самый подходящий момент. Страна занята ликвидацией последствий обрушившихся ураганов — во многих регионах нет света, воды и проблемы со связью, поэтому якобы сотрудникам международным организаций будет сложно сделать объективные исследования на местности.

Интересно, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сам врач по образованию и опыт в медицине он всегда считал своим козырем. Он, как считали в стране, как никто заботится о здоровье нации и не допустит трагедии. На заседании правительства 16 марта о борьбе с вирусом Гурбангулы Бердымухамедов высказался лично. Однако меры он предложил странные – окуривать население, жилые дома дымом священного растения гармала. «Наши мудрые предки возжигали гармалу при переезде в новый дом, на свадьбе, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал глава государства. Сразу после этого в госучреждениях, школах, детских садах, вузах и торговых помещениях все и везде начали окуривать гармалой. Окурили даже комнаты и залы конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде. Ну ничего, подумали многие, каждые справляются своими методами. Главное, что люди предупреждены об опасности и никто вирус не отрицает.

Однако спустя время из страны начали поступать уже более тревожные новости. Международная организация «Репортеры без границ» выступила с заявлением, что слово «коронавирус» теперь нельзя использовать государственным СМИ Туркмении. Издание «Хроники Туркменистана» до этого также писало, что слово «коронавирус» даже удалили из медицинских буклетов. Оказалось, что люди, которые носят на улице маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка. А правоохранительные органы даже вправе силой сорвать средства защиты. Например, ещё 24 февраля жительницу Ашхабада задержал полицейский патруль за то, что она шла в медицинской маске. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», когда вечером женщина возвращалась домой, ее остановили и попросили паспорт полицейские из отделения Чандыбильского этрапа. С пропиской все было нормально, однако командиру патруля не понравилось, что женщина была в маске.

Затем в стране ввели обязательный карантин для приезжающих из других стран. Идея хорошая, а вот реализация пугает. Потенциальных больных буквально заперли в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Палата отгорожена от остальной зоны и имеет отдельный вход. Сама зона сооружена на пустыре напротив городского ипподрома и строго охраняется. Она огорожена забором со сторожевыми вышками. Внутри палат расположены многоярусные кровати, стоящие вплотную. Между ними нет перегородок, которые позволяли бы людям сохранять дистанцию. Никаких удобств в помещениях нет.

Ещё тогда СМИ писали, что в этой огороженной палате находятся как минимум семь человек с положительным анализом на COVID-19. Мазки из носа и рта, а также образцы крови находящихся в зоне карантина отправляют на анализы в бактериологическую лабораторию. Также больным делают вакцины H1N1 от свиного гриппа, произведенные на совместном туркмено-индийском предприятии «Туркмендерман-Аджанта Фарма Лимитед». При лечении также применяются кислородные подушки.

В последние недели через соцсети, мессенджеры в различные мировые СМИ поступает информация, что в инфекционных отделениях туркменских больниц растет число пациентов, есть и летальные исходы, а ритуальные службы отмечают возросший спрос на услуги. Растет и число захоронений. Однако власти по-прежнему сохраняют спокойствие и не видят поводов для паники. Социальная дистанция в стране не соблюдается. Перед государственными магазинами, где продукты можно купить по льготным ценам, по-прежнему наблюдаются столпотворения – собирается до полутора сотни и более человек. Перед каждой торговой точкой, где собираются большие очереди, дежурят полицейские, но толку, по мнению людей, от них нет. Их задача – пресекать попытки людей снимать происходящее на телефон.

Однако даже эксперты не могут сойтись в едином мнении. Одни считают, что отсутствие заболевших вполне вероятно, учитывая закрытость страны. «Строго контролируется въезд и выезд за границу, перемещение между регионами внутри республики. Кроме того, численность населения в стране невелика, хотя площадь государства большая. Думаю, благодаря этому ситуация пока контролируется», — говорит политолог Аждар Куртов в интервью «Известиям».

Другие же уверены, что случаи точно есть, просто Туркменистану абсолютно не выгодно это признавать. «Властям пришлось бы начать массовое тестирование, ввести карантин, лечить больных. Но туркменская система здравоохранения едва ли готова к этому сегодня», – отмечает эксперт центра Карнеги Темур Умаров.

Получается, что сейчас любую утечку информации власти воспринимают как опасность, которая может привести к проблемам вплоть до страшного кризиса. А это для властей страны намного страшнее коронавируса.