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Пашинян рассказал об успехах Армении в борьбе с коронавирусом

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Пашинян рассказал об успехах Армении в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о «важном достижении» в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом он заявил в ходе заседания правительства республики.

Как выяснилось, в стране фактически не осталось граждан, которые находятся в «режиме ожидания» госпитализации.

По данным Минздрава Армении, «есть небольшое число людей, у которых подтвержден коронавирус, и которые должны быть перевезены в медицинские центры, занимающиеся исключительно его лечением». Их число по состоянию на утро четверга составило 13 человек.

Пашинян отметил, что эта цифра означают, что необходимое медицинское обслуживание предоставляется в соответствующих учреждениях.

ДВа

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