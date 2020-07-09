Лесной пожар подбирается к складу боеприпасов ВС Украины в Луганской области

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лесной пожар. Фото: pixabay.com

Лесной пожар на подконтрольной Киеву территории Луганской области может привести к подрыву складов боеприпасов и уничтожению техники ВСУ.

По данным пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, ориентировочная площадь пожара достигла 5 тысяч гектаров. Такие же цифры приводит и ГСЧС Украины.

Сообщается, что командование приняло решение начать эвакуацию «танков Т-64БВ и имущества полевого артиллерийского склада с боеприпасами калибра 122, 125 и 152 мм».

Между тем, смена направления ветра заметно увеличила скорость распространения огня, что поставило под угрозу уничтожения стоянки с бронетехникой и склада с боеприпасами.