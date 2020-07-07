Украинские военные подготовили очередной отчет для ОБСЕ

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7 июля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Киеве уже не впервые готовят подробный отчет о несметных силах Москвы, собранных на границе Украины. И все только для того, чтобы кошмарить Запад мнимой российской угрозой. Представитель Главного управления разведки (ГУР ВСУ) Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким в ходе интервью в начале марта сего года уже говорилось о том же самом.



Генералы ВСУ умеют передергивать факты и предлагают одну рекомендацию нелепее другой в виде «действенных механизмов международного контроля за военной деятельностью российских войск, дислоцирующихся на временно оккупированных территориях востока Украины и АР Крым». Ранее генерал-лейтенант ВСУ Леонид Голопатюк произвел подсчет российских войск, размещенных у восточной границы Украины. Он указал, что Россия создала три межвидовые группировки, «которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины с ограниченными целями». «И это, не считая превращенного в «наземный авианосец» полуострова Крым и оккупированных районов Донбасса, где развернутые Россией армейские корпуса по своей военной мощи и численности превышают армии ряда европейских стран», - делает оговорку Голопатюк. Предлагаю взглянуть на приведенные в его отчете числа, которые несколько не совпадают с теми, что озвучивал Вадим Скибицкий. Похоже, ОБСЕ не требуется достоверная информация, достаточно и того, что выдают киевские аналитики.



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