Украинские военные вновь пугают Запад угрозой наступления российских войск

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7 июля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Генштаб ВСУ посчитал силы российской армии, которые потенциально угрожают Украине. В отчете Главного управления разведки ВСУ сказано, что под предлогом стратегических учений «Кавказ-2020» Россия может начать широкомасштабное наступление против Незалежной. Об этом верноподданнически было доложено наблюдательным органам ОБСЕ.

В Киеве уже не впервые готовят подробный отчет о несметных силах Москвы, собранных на границе Украины. И все только для того, чтобы кошмарить Запад мнимой российской угрозой. Представитель Главного управления разведки (ГУР ВСУ) Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким в ходе интервью в начале марта сего года уже говорилось о том же самом.

Генералы ВСУ умеют передергивать факты и предлагают одну рекомендацию нелепее другой в виде «действенных механизмов международного контроля за военной деятельностью российских войск, дислоцирующихся на временно оккупированных территориях востока Украины и АР Крым». Ранее генерал-лейтенант ВСУ Леонид Голопатюк произвел подсчет российских войск, размещенных у восточной границы Украины. Он указал, что Россия создала три межвидовые группировки, «которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины с ограниченными целями». «И это, не считая превращенного в «наземный авианосец» полуострова Крым и оккупированных районов Донбасса, где развернутые Россией армейские корпуса по своей военной мощи и численности превышают армии ряда европейских стран», - делает оговорку Голопатюк. Предлагаю взглянуть на приведенные в его отчете числа, которые несколько не совпадают с теми, что озвучивал Вадим Скибицкий. Похоже, ОБСЕ не требуется достоверная информация, достаточно и того, что выдают киевские аналитики.

По данным Генштаба ВСУ в настоящее время вдоль российско-украинской границы размещено 28 БТГ. В течение 2020–2021 годов полностью завершится формирование двух армий и одного корпуса. В составе ЗВО создана 20-я общевойсковая армия.

Сразу оговорюсь в отношении этого объединения – наименование «армия» здесь формальное, поскольку на данный момент по составу 20-тая соответствует корпусу. В нее входят две мотострелковые дивизии (3-й и 144-й), 1-я танковая, 448-я ракетная, 53-я зенитная бригады, соединения управления и МТО, инженерная часть и батальон РЭБ. ВСУ обеспокоены тем, что на вооружении 448-ой РБр находятся оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

В составе ЮВО Генштаб ВСУ увидел 8-ю общевойсковую армию, которая, к слову, также едва соответствует по составу корпусу. Странно, но, похоже украинская разведка не обнаружила 4-ю армию ВВС и ПВО, находящуюся в оперативном подчинении ЮВО. Остались незамеченными и другие силы. Ну и ладно, пусть никого данный факт не огорчит. ВСУ насчитали на своих границах «около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов, 330 боевых самолетов и 230 вертолетов». В отчетах украинской разведки также указано, что продолжается перевооружение воздушной компоненты на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и вертолеты различных модификаций).



По данным ВСУ в Донецкой области действует 1-й армейский корпус, в состав которого входят: 5 бригад (1, 3, 5-я отдельные мотострелковые бригады, 100-я отдельная мотострелковая бригада «Республиканской гвардии» и отдельная артиллерийская бригада); 3 отдельных полка (11-й отдельный мотострелковый полк, 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты и отдельный комендантский полк); 10 отдельных батальонов (дивизионов). На территории Луганской области действует 2-ой армейский корпус. В его составе: 4 бригады (2, 4, 7-я отдельные мотострелковые бригады и отдельная артиллерийская бригада); 2 отдельных полка (6-й отдельный мотострелковый полк и отдельный комендантский полк); 6 отдельных батальонов (дивизионов). Общая численность двух корпусов около 35 тыс. штыков. На вооружении этих соединений находится 481 боевой танк, 914 боевых бронированных машин, 720 артиллерийских систем и 202 единицы реактивных систем залпового огню (РСЗО). Структуры управления корпусов насчитывают около 650 кадровых офицеров. В тыловых службах в общей сложности числится 2,1 тыс. человек.

В составе Крымской межвидовой группировки, включающей формирования ВМФ, ВКС, СВ и других силовых ведомств РФ украинская разведка насчитала 32,5 тыс. штыков. По данным ВСУ основой сухопутной компоненты является 22-й армейский корпус, на базе которого в дальнейшем планируется создание общевойсковой армии, и 810-я отдельная бригада морской пехоты. Сейчас в Крыму прошли боевое слаживание шесть батальонных тактических групп (БТГ). ВКС РФ разместили на полуострове части бомбардировочной, штурмовой, истребительной и армейской авиации. Реконструированы аэродромы Бельбек и Гвардейское. Готовится инфраструктура для хранения на территории Крыма ядерного оружия. Соединения ЧФ, базирующиеся в Крыму, насчитывают до 70 боевых кораблей и катеров, 6 подводных лодок. Боевые возможности морских сил увеличены за счет приема на вооружение новейших ударных кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет «Калибр». Всего по данным, опубликованным в открытых источниках, 1 января 2020 года на территории Крыма (включая Севастополь) находилось 684 единицы военной техники.

Из опубликованного в украинских СМИ материала видно, что киевские аналитики выявили три ударных группировки: первая – это, судя по всему, 20-я армия, вторая это соответственно – 8-я армия (включая ополчение Донбасса) и третья – это силы и средства, размещенные в Крыму.

За комментарием издание «АН» обратилось к академику, генерал-лейтенанту Сергею Чваркову. По его мнению, выводы украинских военных о возможном российском наступлении - не более чем пропагандистская утка. «Украинским ребятам заокеанские спонсоры указывают, что говорить и что делать», - пояснил Сергей Чварков. Россия строит свои Вооруженные силы для обороны. Но, если ВСУ позволят себе военные провокации, ответ российских войск будет стремительный и мощный. Настолько мощный, что повторные провокации Киеву совершать не захочется.