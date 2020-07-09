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Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело рубеж в 12 млн человек

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело рубеж в 12 млн человек
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В мире число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек.

Это следует из данных, которые опубликовал университет Джонса Хопкинса, ведущий соответствующую статистику.

Четверть всех случаев заболевания приходится на США (3,05 млн). Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (742,4 тыс.).

В России, по данным на 8 июля, количество инфицированных коронавирусом составляет 700,8 человек. При этом динамика активных случаев снизилась более чем на 2 тысячи.

Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех им переболевших.

ДВа

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