Кто платил за убийство американских солдат в Афганистане?

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8 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Грандиозный скандал вызвали недавние статьи в американской газете The New York Times о том, что военная разведка РФ якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации этих провокационных материалов в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. России вновь грозят новыми санкциями.



А кто же на самом деле платил талибам за скальпы американских солдат? ЦРУ и связанные с американцами афганские наркоторговцы. Поэтому и решили провести классическую операцию «Под чужим флагом». Американская разведка кровно заинтересована в дискредитации России, а заодно и Трампа. Она давно обвиняет ГРУ во всех смертных грехах: в отравлении Скрипалей, попытке переворота в Черногории, покушении на чеченского террориста в Берлине и прочем. Тем самым ЦРУ отвлекает внимание от собственной неприглядной деятельности в Афганистане и его связях с террористами, в частности с «АльКаидой» (организация запрещена в России).



Шумиха, поднятая американскими газетами, помогает ЦРУ отвлечь внимание общественности и от того, какими методами действует это ведомство. В СМИ просочилась информация, что о «сговоре» ГРУ с талибами узнали в ходе пыток пленных боевиков этого движения. Если станет известно, каким именно образом ЦРУ добилось признания от пленных талибов, то может не поздоровиться уже самим сотрудникам-садистам. Неслучайно же нынешнего директора ЦРУ Джину Хаспел прозвали «кровавая Джина» за то, что она лично санкционировала пытки в секретных тюрьмах ведомства по всему миру.



Не секрет, что американская разведка контролирует поток наркотрафика из Афганистана, набивая свои карманы наркодолларами.



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