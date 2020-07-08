В Ираке число случаев коронавирусной инфекции превысило 67 тысяч

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8 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ираке число суточных заражений COVID-19 впервые приблизилось к 3 тысячам. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения страны.

За последние сутки в регионе зафиксирован 2741 новый случай инфицирования, 1627 выздоровления и 94 со смертельным исходом.

Всего общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 67 442, выздоровели почти 38 тысяч человек, умерли 2779.

Уточняется: предыдущий максимальный суточный показатель заражаемости зарегистрирован во вторник, когда врачи подтвердили 2426 новых больных.

Ранее сообщалось: Володин назвал число заболевших коронавирусом депутатов.