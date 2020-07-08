Володин назвал число заболевших коронавирусом депутатов

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8 июля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, некоторые из них сейчас проходят курс лечения.

«На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, - 35 человек. Это много, поэтому давайте бережно относиться друг к другу», - призвал Володин.

Он отметил, что постоянно у кого-то из депутатов Госдумы обнаруживают антитела к коронавирусу. Спикер призвал внимательнее относиться к профилактике и не недооценивать болезнь.

Ранее в Госдуме рассказали, как определить эффективность борьбы с коронавирусом.