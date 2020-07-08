В Госдуме рассказали, как определить эффективность борьбы с коронавирусом

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8 июля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Респиратор. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Борис Менделевич рассказал, по какому показателю можно оценить эффективность борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, «коронавирус у нас на долгое время».

Менделевич отметил, что большое количество выявленных заболевших указывает не на сильную степень распространения инфекции в России, а на то, что в стране определение заболевших поставлено на высокий уровень, передает ФБА «Экономика сегодня».

«Нужно смотреть на другие показатели – на количество тяжелых пациентов на искусственной вентиляции легких и в реанимации, а также количество тех, кто обращается за стационарной помощью. Это основной показатель эффективности борьбы с эпидемией», - считает депутат.