Президент Молдавии потребует от Приднестровья убрать дополнительные КПП
8 июля 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским он будет настаивать на ликвидации установленных Тирасполем в зоне безопасности контрольно-пропускных пунктов.
Додон аргументирует свое требованием тем, что их наличие является серьезным препятствием для свободного передвижения людей на обоих берегах Днестра.
Жители нескольких молдавских населенных пунктов, отделенных от Молдавии приднестровской границей, оказались заложниками ситуации. По просьбе Додона, власти Приднестровья обеспечили свободное перемещение людей из этих сел, однако для граждан, не прописанных в этих населенных пунктах, ограничения сохраняются.
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