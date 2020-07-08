Президент Молдавии потребует от Приднестровья убрать дополнительные КПП

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским он будет настаивать на ликвидации установленных Тирасполем в зоне безопасности контрольно-пропускных пунктов.

Додон аргументирует свое требованием тем, что их наличие является серьезным препятствием для свободного передвижения людей на обоих берегах Днестра.

Жители нескольких молдавских населенных пунктов, отделенных от Молдавии приднестровской границей, оказались заложниками ситуации. По просьбе Додона, власти Приднестровья обеспечили свободное перемещение людей из этих сел, однако для граждан, не прописанных в этих населенных пунктах, ограничения сохраняются.