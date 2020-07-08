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Вся территория Узбекистана переходит в «красную» зону по COVID-19

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вся территория Узбекистана переходит в «красную» зону по COVID-19
пробирки, Marco Passaro/Keystone Press Agency

С 10 июля вся территория Узбекистана переводится в "красную", наиболее опасную, зону в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиясов.

Все регионы Узбекистана поделены на "зоны" в зависимости от распространения коронавируса нового типа – "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", которая свободна от вируса. В частности, Ташкент ранее находился в "желтой" зоне.

Гиясов уточнил, что с 10 июля до 1 августа на всех территориях страны будет действовать запрет на передвижение автотранспортом между регионами. Кроме того, будет запрещен въезд в Ташкент на работу проживающим в Ташкентской области.

Член штаба по борьбе с COVID-19 при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов в свою очередь заметил, что если в Узбекистане не будут приняты жесткие меры в связи с распространением вируса, "последствия могут быть трагическими".

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