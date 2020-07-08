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Более 2 млн жителей Японии получили указание о срочной эвакуации

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Более 2 млн жителей Японии получили указание о срочной эвакуации
наводнение в Японии, Hua Yi/Xinhua

Более 2 миллионов жителей Японии в среду, 8 июля, получили указание о срочной эвакуации в связи с мощными дождями, которые в настоящий момент заливают юго-западный и центральный районы страны.

Эвакуироваться рекомендуют жителям некоторых районов шести префектур: Фукуока, Кумамото, Оита, Гифу, Нагано и Хего. Там выявлены многочисленные разливы рек и наводнения, подтоплены жилые дома.

На юго-западном острове Кюсю за последние три дня из-за сильнейших ливней погибли около 60 человек, пропавшими без вести считаются 13.

Ранее в Японии было издано распоряжение о срочной эвакуации около 1,3 млн граждан.

ЕТ

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