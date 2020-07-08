Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Узбекистане с 10 июля вновь вводятся строгие карантинные ограничения

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

В Узбекистане с 10 июля вновь вводятся строгие карантинные ограничения
Вокзал в Ташкенте. Фото: Pixabay

Власти Узбекистана с 10 июля временно закроют кафе и рестораны, парки, спортзалы, бассейны, детские сады, вещевые рынки и другие объекты.

Особый контроль будет за проведением разного рода церемоний, особенно, свадеб. По словам на министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шодмонова, на днях в Ташкенте для того, чтобы не превысить лимит в 30 приглашенных гостей, семья провела свадьбу три раза за один день.

«В результате коронавирусом заразились 79 человек», - рассказал министр, добавив, что всего на свадьбах заразились 10 человек.

По его словам министра, именно свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия способствуют распространению вируса.

ДВа

В мире

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Присоединение к Российской Федерации самопровозглашенных ДНР и ЛНР привело бы к негативным международным последствиям для Москвы. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Сергей Станкевич.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью