В Узбекистане с 10 июля вновь вводятся строгие карантинные ограничения

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8 июля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

Вокзал в Ташкенте. Фото: Pixabay

Власти Узбекистана с 10 июля временно закроют кафе и рестораны, парки, спортзалы, бассейны, детские сады, вещевые рынки и другие объекты.

Особый контроль будет за проведением разного рода церемоний, особенно, свадеб. По словам на министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шодмонова, на днях в Ташкенте для того, чтобы не превысить лимит в 30 приглашенных гостей, семья провела свадьбу три раза за один день.

«В результате коронавирусом заразились 79 человек», - рассказал министр, добавив, что всего на свадьбах заразились 10 человек.

По его словам министра, именно свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия способствуют распространению вируса.