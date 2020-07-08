Вертолет с гуманитарным грузом пропал в джунглях Амазонии

В джунглях Амазонии бесследно пропал вертолет с гуманитарной помощью. Согласно последней информации источников, на борту Ми-17, летевшего из Перу, в момент исчезновения находились четыре человека.
Пресс-секретарь ВВС Перу Вольфганг Гросо Коста в среду уточнил, что вертолет в расчетное время не прибыл в пункт назначения.
Подчеркивается, что полет выполняли опытные пилоты. Известно также, что на борту летательного аппарата был достаточный запас горючего. Спасатели и военные к настоящему моменту приступили к поиску пропавшего вертолета и членов его экипажа.
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