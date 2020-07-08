Украина вышла из еще одного соглашения между странами СНГ

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8 июля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Киев. Фото: pixabay.com

Украина решила выйти из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. В своем решении он ссылается на пункт 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, статью 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статью 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ было заключено 5 декабря 2012 в Ашхабаде.