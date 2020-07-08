В Болгарии выявлен рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

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8 июля 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Zhang Chenlin/XinHua

За минувшие сутки санитарные власти Болгарии зафиксировали 188 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, данный суточный прирост является для страны рекордным.

В болгарском минздраве уточнили, что за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились на 14 человек больше, чем накануне.

Общее количество инфицированных в Болгарии к настоящему моменту составило 6 102, в частности, среди них 465 медицинских работников. За последние 24 часа скончались четыре пациента с COVID-19, всего зарегистрировано 254 летальных исхода. 3 037 граждан выздоровели.