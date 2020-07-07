В ВОЗ уверены, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

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7 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранени Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 еще не достигла своего пика, болезнь всё ещё продолжает распространяться.

Гебрейесус заявил, что коронавирус продолжает активно распространяться, пик еще не наступил. «Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», - сказал он. Согласно данным ВОЗ, в прошлые выходные по всему миру было выявлено порядка 400 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее ученые из 32 стран призвали ВОЗ признать, что COVID-19 способен передаваться воздушно-капельным путем.