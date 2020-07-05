Ученые по всему миру просят ВОЗ признать передачу COVID-19 по воздуху
5 июля 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Почти 240 ученых из 32 стран обратились во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой признать, что коронавирусная инфекция COVID-19 передается через мельчайшие частицы в воздухе.
По мнению ученых, это является значительным фактором распространения инфекции. При этом в ВОЗ в настоящее время признали только способ передачи коронавируса через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или общении.
«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», - заявляют в ВОЗ.
Отмечается, что если возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем подтвердится, то придется значительно изменить рекомендации по защите от коронавируса и усилить меры предосторожности.
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