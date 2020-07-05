Сводки с коронавирусных фронтов: битва за человечество продолжается

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на продолжительное время пандемии и наступление жаркого лета, коронавирусная угроза для человечества всё ещё остаётся актуальной. Количество заражённых продолжает расти.



На сегодня инфицированных во всём мире уже 11 миллионов 280 756 человек. Более 520 000 умерли от осложнений. Количество умерших стремительно движется в сторону миллиона. Но всё же растёт и число оправившихся от инфекции. Сейчас победителей уже больше 6 миллионов. К тому же большая часть людей на планете переносит «уханьскую пробирку» в лёгкой или бессимптомной форме.

Но всё же по поводу вируса остаётся множество вопросов. Вакцина, разумеется, находится в активной разработке. Лекарством от зловредной болезни занимаются десятки крупных корпораций из разных стран. Однако истинное происхождение «ковида» всё ещё неизвестно. Китай категорически отказывается раскрывать все данные о Covid-19 и не допускает в Уханьскую лабораторию комиссию из ВОЗ. Непонятной выглядит ситуация со сведениями от британской газеты The Sunday Times. Журналисты утверждают, что заражение схожей формой коронавируса было зарегистрировано в Китае ещё в 2012 году. Существует не меньше десятка разных конспирологических теорий о происхождении вируса. Есть вероятность, что «химерная форма» была создана пока ещё неизвестной террористической группировкой для так называемого передела Земли.

Учёные и эксперты заявляют про возможность второй волны пандемии. Ведь границы во многих странах уже открыты, а вирус до сих пор не побеждён. К тому же недавние акции протестов в Европе и США заметно усилили движение «уханьской пробирки». В Штатах эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся плачевной. Некоторые государства были вынуждены снять меры ограничений далеко не из-за победы над болезнью, а ввиду экономических трудностей, связанных с карантином. Ведь закрытая и заблокированная страна рискует оказаться на грани сурового кризиса, а кризис сейчас никому не выгоден.