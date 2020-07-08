Власти Китая сравнили свой ядерный арсенал с американским

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8 июля 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

китайская военная техника, Tao Liang/Xinhua

Директор департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун утром в среду, 8 июля, сравнил ядерные арсеналы, которыми располагают его страна и Соединенные Штаты Америки.

Согласно последней информации, ядерный арсенал США в 20 раз превышает ядерный арсенал Китая, причем Вашингтон намерен увеличить данный разрыв.

Фу Цун уточнил, что Штаты в следующие 10 лет планируют инвестировать в свой арсенал 500 миллиардов долларов, а в следующие 30 лет – и 1,2 триллиона долларов. По мнению Пекина, просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах с Россией по разоружению – не что иное, как попытка со стороны США развязать себе руки для получения военного доминирования.