США неприятно наблюдать, как их деньги уходят в карманы китайцев и израильтян

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2 июля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон рассматривает возможность изменения своей позиции по ряду положений Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Причём решение об изменениях практически одобрено на всех уровнях американской власти. Чем это грозит?



Надо сказать, что договора с названием РКРТ в природе не существует. Это неформальное объединение, своего рода клуб джентльменов, которые договорились препятствовать распространению ракетных технологий. Хотя есть свои документы и правила: «Руководящие принципы передач ракет и ракетных технологий», «Памятная записка по процедурным вопросам» и «Техническое приложение», содержащее список и категории подконтрольных продуктов и технологий. Причём изначально РКРТ был создан именно США и их ближайшими союзниками в 1987 году. СССР отказался присоединиться, а вот Россия стала членом «клуба» в 1995 году. Сейчас в РКРТ входят 35 стран. Последней в 2016 г. присоединилась Индия. А вот Китай в клуб не входит, однако Пекин заявил, что готов придерживаться правил РКРТ в их самой ранней редакции. Она включает в себя ракеты, а беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не включает. Их добавили в начале 90-х годов прошлого века. Любопытно, что китайцы подавали заявку на полноценное вступление в 2004 г., но Запад отказался принять Поднебесную, потому что не верит в соблюдение КНР мер экспортного контроля. Также обещали придерживаться норм РКРТ ещё несколько стран, в частности Израиль. Правда, тоже с оговорками.



Важное уточнение. Изначально РКРТ создавался для затруднения распространения технологий доставки ядерного оружия и вообще оружия массового поражения. Затем его функции были расширены. Сейчас под ограничения подпадают даже ракеты, предназначенные для несения ядерных, химических или биологических боевых частей.



Прежде всего американцев не устраивает ситуация с тяжёлыми ударными БПЛА. Сами они ограничены в их экспорте, а вот Китай, который хитро выбрал себе раннюю версию правил, успешно продаёт их по всему миру. Это китайские ударные тяжёлые беспилотники «Винлунь» разных модификаций, которые, по сути, являются не самыми удачными копиями американских «Предейторов» и «Риперов».



Также Израиль, всегда имевший эксклюзивный доступ к технологиям заокеанского патрона, успешно клепает и продаёт тяжёлые БПЛА. В ито

ге этот рынок оказался в значительной степени «попилен» этими двумя странами. Объёмы приличные – порядка 15 млрд долларов, и в ближайшее десятилетие ожидается рост минимум на треть. Так что американцам очень неприятно наблюдать, как «их» деньги уходят в карманы китайцев или израильтян.



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