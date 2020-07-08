Глава Пентагона заявил об успешном «сдерживании» России и Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2020, 06:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер заявил об успешном "сдерживании" России и Китая за год, в течение которого он находился на своей должности. Он также назвал РФ "близким конкурентом" Соединенных Штатов Америки.

Эспер уточнил, что за минувший год Министерство обороны смогло сдержать "агрессивные действия", которые совершались "странами-изгоями" – Северной Кореей и Ираном, а также "близкими конкурентами" – Россией и Китаем.

Кроме того, Марк Эспер рассказал, что за вышеуказанный период Пентагон провел или поддержал контртеррористические операции, в результате которых были устранены "десятки ключевых террористов". Также были сохранены свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.