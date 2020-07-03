Пентагон продолжил модернизацию своей реактивной артиллерии
3 июля 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]
Корпорация «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) заключила с Министерством обороны США еще один контракт на ремонт и модернизацию пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS для армии США.
На этот раз улучшению подвергнуться 44 пусковые установки, за это исполнитель контракта получит 226 млн долл. В прошлом году модернизации подверглись 50 боевых машин семейства M270. Всего на вооружении армии США 225 таких пусковых установок и все они будут модернизированы до уровня M270A1.
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