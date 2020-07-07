Лукашенко рассказал об артистах, которые критикуют власть
7 июля 2020, 22:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко усомнился, что артисты, критикующие власть, способны формировать общественное мнение. «Да господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие», - заявил президент.
По словам Лукашенко, ему периодически докладывают о деятелях культуры, выступающих с критикой государства, однако он даже не знает их по именам. Белорусский лидер призвал артистов заниматься творчеством. «Творите, собирайте залы, сколько заработаете – все ваше. Ко мне какие претензии? Вы меня просили создать площадки, чтобы с народом общаться через творчество, - общайтесь», - сказал он.
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