В Риме невесты устроили акцию протеста

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7 июля 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

невесты, Рим фото: AP Photo / Riccardo De Luca

Пятнадцать девушек, нарядившись в свадебные платья, собрались у фонтана Треви в Риме с требованием от властей снять запрет на церемонии. Из-за пандемии коронавируса многие пары вынуждены были отложить свадьбу.

Невестам хочется гостей, безудержного веселья, танцев до утра, они также волнуются, что, не дожидаясь снятия ограничений, женихи передумают.

"Я должна была выйти замуж в сентябре, но из-за правительственных ограничений нам пришлось отложить дату как минимум на один год",- пожаловалась одна из участниц акции.

К протесту, который девушки незатейливо назвали "флешмоб незамужних", присоединились и работники свадебной индустрии.