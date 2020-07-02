Свадьба в Свердловской области закончилась массовым заражением коронавирусом
2 июля 2020, 22:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: tagilcity.ru
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту заражения 28 человек коронавирусом после участия в церемонии бракосочетания.
Речь идет о свадьбе, которая прошла в Камышлове – это Свердловская область.
Как выяснилось, у одного из гостей был подтвержден коронавирус, и он заразил всех присутствующих. В результате в больнице Екатеринбурга скончалась 60-летняя женщина, заразившаяся на свадьбе. Прокурор направил материалы в органы предварительного расследования.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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