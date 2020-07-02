В Челябинске молодой человек убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж

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2 июля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Свадьба. Фото: pixabay.com

В Челябинске местный житель обвиняется в убийстве молодой девушки, отказавшейся выйти за него замуж. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Уточняется:обвиняемый на почве конфликта убил знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений. Молодой человек в день убийства предложил пострадавшей выйти замуж, но получил отказ.

Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу родителей девушки взыскано по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88,7 тысячи рублей, затраченные на погребение.

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